Инфекционист рассказала, возможно ли распространение Эболы в России

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможный завоз лихорадки Эбола в Россию не получит своего распространения благодаря эффективным мерам безопасности, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"У нас существует федеральный проект "Санитарный щит", который направлен на защиту от завозов в Россию различных вирусов и инфекций. Поэтому у нас идет строгий контроль, любой завоз будет сведен к нулю, так что заболевание не получит распространения", - сказала Малинникова.
Она уточнила, что вирус Эбола отличается своей цикличностью и вспышки в африканских странах происходят регулярно.
