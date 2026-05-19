Инфекционист рассказала, возможно ли распространение Эболы в России - РИА Новости, 19.05.2026
12:55 19.05.2026
Инфекционист рассказала, возможно ли распространение Эболы в России

© AP Photo / Abbas Dulleh — Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии
Медицинские работники передают средства индивидуальной защиты от лихорадки Эбола в Либерии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможный завоз лихорадки Эбола в Россию не получит распространения благодаря эффективным мерам безопасности, сообщила врач-инфекционист Елена Малинникова.
  • В России существует федеральный проект «Санитарный щит», который направлен на защиту от завоза различных вирусов и инфекций.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможный завоз лихорадки Эбола в Россию не получит своего распространения благодаря эффективным мерам безопасности, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"У нас существует федеральный проект "Санитарный щит", который направлен на защиту от завозов в Россию различных вирусов и инфекций. Поэтому у нас идет строгий контроль, любой завоз будет сведен к нулю, так что заболевание не получит распространения", - сказала Малинникова.
Она уточнила, что вирус Эбола отличается своей цикличностью и вспышки в африканских странах происходят регулярно.
