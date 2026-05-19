Рейтинг@Mail.ru
В ЕС оценили нежелание премьера Венгрии спешить с принятием Украины в союз - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 19.05.2026 (обновлено: 10:15 19.05.2026)
В ЕС оценили нежелание премьера Венгрии спешить с принятием Украины в союз

Politico: нежелание Мадьяра спешить с одобрением Украины дорого ему обходится

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЕС считают, что нежелание премьера Венгрии Петера Мадьяра спешить с одобрением начала переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз дорого обходится ему в политическом плане.
  • Мадьяр сделал налаживание отношений с Брюсселем одним из главных приоритетов, стремясь разблокировать миллиарды евро из фондов ЕС.
  • Ранее Мадьяр озвучил ЕС условие о расширении прав венгров на Украине для одобрения начала переговорного процесса о вступлении Киева в Евросоюз.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ЕС считают, что нежелание премьера Венгрии Петера Мадьяра спешить с одобрением начала переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз дорого обходится ему в политическом плане, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.
В апреле агентство Блумберг сообщало со ссылкой на источники, что Мадьяр не станет сразу после прихода к власти в стране выступать за членство Украины в ЕС.
Как пишет Politico, Мадьяр сделал налаживание отношений с Брюсселем одним из главных приоритетов, стремясь разблокировать миллиарды евро из фондов ЕС. Но снятие давнего возражения Венгрии против членства Украины в ЕС - это совсем другое дело, подчеркивает издание.
"Это дорого обходится ему (Мадьяру - ред.) в политическом плане", - приводит Politico слова чиновника ЕС.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Мадьяр озвучил ЕС условие о расширении прав венгров на Украине для одобрения начала переговорного процесса о вступлении Киева в Евросоюз.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
СМИ: Мадьяр назвал условие для одобрения переговоров о членстве Киева в ЕС
30 апреля, 12:58
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельПетер МадьярЕвросоюзPoliticoСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала