В ЕС оценили нежелание премьера Венгрии спешить с принятием Украины в союз

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ЕС считают, что нежелание премьера Венгрии Петера Мадьяра спешить с одобрением начала переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз дорого обходится ему в политическом плане, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.