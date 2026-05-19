В ЕС оценили нежелание премьера Венгрии спешить с принятием Украины в союз

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ЕС считают, что нежелание премьера Венгрии Петера Мадьяра спешить с одобрением начала переговорного процесса о вступлении Украины в Евросоюз дорого обходится ему в политическом плане, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника.
"Это дорого обходится ему (Мадьяру - ред.) в политическом плане", - приводит Politico слова чиновника ЕС.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Мадьяр озвучил ЕС условие о расширении прав венгров на Украине для одобрения начала переговорного процесса о вступлении Киева в Евросоюз.