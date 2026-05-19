Венгрия может поддержать переговоры о вступлении Киева в ЕС, пишут СМИ

09:12 19.05.2026
Politico: Венгрия может поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

© AP Photo / Denes Erdos — Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начало консультаций Венгрии и Украины по восстановлению прав закарпатских венгров служит сигналом, что Будапешт может в ближайшие недели поддержать начало переговоров о вступлении Киева в ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского МИД Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.
"Шаг Венгрии по началу переговоров с Киевом о правах венгерских меньшинств на Украине - это сигнал о том, что Будапешт, вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС", - говорится в сообщении.
Прошлое правительство Венгрии неоднократно заявляло, что ответственность за ухудшение двусторонних отношений лежит на Киеве, и подчеркивало, что Будапешт не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, в частности, на получение образования на родном языке.
