Венгрия может поддержать переговоры о вступлении Киева в ЕС, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Начало консультаций Венгрии и Украины по восстановлению прав закарпатских венгров может быть сигналом поддержки со стороны Венгрии начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начало консультаций Венгрии и Украины по восстановлению прав закарпатских венгров служит сигналом, что Будапешт может в ближайшие недели поддержать начало переговоров о вступлении Киева в ЕС, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан в понедельник заявила, что созвонилась с главой украинского МИД Андреем Сибигой, и сообщила о старте двусторонних консультаций по восстановлению прав закарпатских венгров на уровне экспертов со вторника.

"Шаг Венгрии по началу переговоров с Киевом о правах венгерских меньшинств на Украине - это сигнал о том, что Будапешт , вероятно, в ближайшие недели поддержит начало официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС ", - говорится в сообщении.