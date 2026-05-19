Ушаков рассказал о подготовке к третьему саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 19.05.2026
10:12 19.05.2026
Ушаков рассказал о подготовке к третьему саммиту "Россия — Африка"

Ушаков: важно уделить внимание экономической составляющей отношений РФ и Африки

© РИА Новости / POOL | Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков заявил о необходимости уделить особое внимание экономической составляющей отношений России и стран Африки в рамках подготовки к третьему саммиту.
  • Мероприятие пройдет 28–29 октября в Москве.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Важно придать особое значение экономической составляющей отношений России и стран Африки в рамках подготовки к третьему саммиту "Россия - Африка", заявил помощник президента РФ, председатель организационного комитета саммита Юрий Ушаков.
Фонд "Росконгресс" сообщил, что в Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению третьего саммита "Россия – Африка". В ходе заседания были рассмотрены вопросы формирования повестки предстоящего мероприятия, а также подготовки экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
"Саммиты 2019 и 2023 годов, по сути, задали новый импульс российско-африканскому взаимодействию. Сейчас перед нами стоит серьезная, объемная работа по подготовке третьего саммита. Важно придать особое значение экономической составляющей наших отношений", - приводит слова Ушакова фонд "Росконгресс".
Он отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, российско-африканское взаимодействие сохраняет поступательную динамику. Прошедшие в 2019 и 2023 годах саммиты подтвердили высокий уровень взаимного интереса и стали важным этапом укрепления отношений России со странами континента.
Новый диалоговый формат, форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.
РоссияМоскваАфрикаЮрий УшаковЭкономика
 
 
