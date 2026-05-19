Ушаков рассказал о подготовке к третьему саммиту "Россия — Африка"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Важно придать особое значение экономической составляющей отношений России и стран Африки в рамках подготовки к третьему саммиту "Россия - Африка", заявил помощник президента РФ, председатель организационного комитета саммита Юрий Ушаков.
Фонд "Росконгресс" сообщил, что в Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению третьего саммита "Россия – Африка". В ходе заседания были рассмотрены вопросы формирования повестки предстоящего мероприятия, а также подготовки экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Он отметил, что, несмотря на сложную международную обстановку, российско-африканское взаимодействие сохраняет поступательную динамику. Прошедшие в 2019 и 2023 годах саммиты подтвердили высокий уровень взаимного интереса и стали важным этапом укрепления отношений России со странами континента.
Новый диалоговый формат, форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.