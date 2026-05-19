В G7 призвали Украину к реформам, направленным на борьбу с коррупцией

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Главы финансовых ведомств и центральных банков (ЦБ) государств "Группы семи" (G7) призывают Украину к проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией, достижение верховенства права и противодействие теневой экономике, говорится в заявлении G7.
"Мы призываем Украину к неуклонному прогрессу в реализации своей программы реформ, направленной на укрепление верховенства права, (улучшение – ред.) государственного управления, борьбу с коррупцией и теневой экономикой", – говорится в заявлении.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога. Как сообщал украинский телеканал "5", Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
