В G7 призвали Украину к реформам, направленным на борьбу с коррупцией
19:27 19.05.2026
В G7 призвали Украину к реформам, направленным на борьбу с коррупцией

19.05.2026
  • Главы финансовых ведомств и ЦБ государств G7 призывают Украину к проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией.
  • САП Украины предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить Ермака под стражу, но он вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Главы финансовых ведомств и центральных банков (ЦБ) государств "Группы семи" (G7) призывают Украину к проведению реформ, направленных на борьбу с коррупцией, достижение верховенства права и противодействие теневой экономике, говорится в заявлении G7.
Ранее в Париже прошла встреча министров финансов и глав ЦБ стран G7.
"Мы призываем Украину к неуклонному прогрессу в реализации своей программы реформ, направленной на укрепление верховенства права, (улучшение – ред.) государственного управления, борьбу с коррупцией и теневой экономикой", – говорится в заявлении.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога. Как сообщал украинский телеканал "5", Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
