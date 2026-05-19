G7 продолжит разрабатывать варианты финансирования поддержки Украины

ПАРИЖ, 19 мая – РИА Новости. Страны "Большой семерки" продолжат продумывать различные варианты финансирования поддержки Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав минфинов и центробанков G7.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 год, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.