G7 продолжит разрабатывать варианты финансирования поддержки Украины

18:51 19.05.2026
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 мая – РИА Новости. Страны "Большой семерки" продолжат продумывать различные варианты финансирования поддержки Украины, говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав минфинов и центробанков G7.
"Опираясь на кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро и на наши существующие обязательства, которые позволили одобрить программу МВФ для Украины, мы продолжим работать для разработки широкого спектра вариантов финансирования, чтобы вместе поддерживать Украину", - сказано в заявлении.

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 год, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. После саммита бывший тогда премьер-министром Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
