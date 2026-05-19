11:39 19.05.2026
На Украине женщина попыталась продать сына для попрошайничества

© Фото : Национальная полиция Украины
  • Жительница Украины пыталась продать своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством.
  • Женщина предлагала ребенка за 600 гривен (13,5 доллара) в день.
  • Суд приговорил женщину к 9 годам лишения свободы.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Жительница Украины пыталась продать своего сына для занятия попрошайничеством за 600 гривен (13,5 доллара) в день, суд приговорил ее к 9 годам лишения свободы, сообщили в офисе генпрокурора.
"Осуждена 59-летняя мать, которая передала собственного малолетнего ребенка для использования в попрошайничестве… Суд признал женщину виновной… и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, после потери работы женщина привлекала своего 12-летнего сына к сбору денег под видом благотворительности. В декабре 2020 года она договорилась с посторонним мужчиной о передаче ребенка для попрошайничества за 600 гривен в день. Задержали ее во время получения денег. Ребенка направили в центр социально-психологической реабилитации.
