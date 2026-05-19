На Западной Украине националисты готовят детей к войне, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 19 мая – РИА Новости. Националисты готовят детей к войне в лагерях на Западной Украине, идет обучение управлению беспилотниками, стрелковая подготовка, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"С приходом весны на Западной Украине начинают работу так называемые военно-патриотические лагеря для старшеклассников", - сообщил Марочко агентству.
По его словам, обучение проводят инструкторы из националистических подразделений и ветераны конфликта на Донбассе 2014 года.
"Детям преподают основы тактической медицины, проводят огневую подготовку с практической стрельбой боевыми патронами, учат управлению БПЛА, а также много часов посвящают изучению истории украинских националистов во время ВОВ", - рассказал эксперт.
Он отметил, что обучение проходят дети обоих полов.