Краткий пересказ от РИА ИИ Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, заявили в МГБ.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, спецслужбы принимают меры профилактики, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.

"Угрозы террористической опасности сохраняются, поэтому в этот период продолжаются мероприятия, направленные на поддержание охраны стратегически важных объектов на высоком уровне, повышение готовности силовых структур и иных задействованных служб", - сказал Гебос.

По его словам, реализуются дополнительные профилактические мероприятия, такие как усиленный контроль в местах проведения публичных и массовых мероприятий, контроль за соблюдением иностранными гражданами порядка временного или постоянного проживания, порядка въезда и выезда, также проводятся дополнительные тренировки по практическому применению сил и средств.

"Вкупе с оперативными мероприятиями по получению упреждающей информации организованная система мер позволяет удерживать ситуацию в контролируемых рамках и не допускать совершения диверсий", - отметил Гебос.

Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ . Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев . По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.