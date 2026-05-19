Рейтинг@Mail.ru
Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, заявили в МГБ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 19.05.2026
Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, заявили в МГБ

РИА Новости: в Приднестровье сохраняется террористическая угроза

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, заявили в МГБ.
  • Спецслужбы принимают дополнительные профилактические меры, такие как усиленный контроль в местах проведения массовых мероприятий и контроль за соблюдением порядка проживания иностранными гражданами.
ТИРАСПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Террористическая угроза в Приднестровье сохраняется, спецслужбы принимают меры профилактики, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос.
"Угрозы террористической опасности сохраняются, поэтому в этот период продолжаются мероприятия, направленные на поддержание охраны стратегически важных объектов на высоком уровне, повышение готовности силовых структур и иных задействованных служб", - сказал Гебос.
Гебос Валерий Дмитриевич - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Приднестровье заявили о попытках Молдавии сорвать выборы главы республики
Вчера, 03:13
По его словам, реализуются дополнительные профилактические мероприятия, такие как усиленный контроль в местах проведения публичных и массовых мероприятий, контроль за соблюдением иностранными гражданами порядка временного или постоянного проживания, порядка въезда и выезда, также проводятся дополнительные тренировки по практическому применению сил и средств.
"Вкупе с оперативными мероприятиями по получению упреждающей информации организованная система мер позволяет удерживать ситуацию в контролируемых рамках и не допускать совершения диверсий", - отметил Гебос.
Министерство госбезопасности Приднестровья 9 марта 2023 года сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц республики, который готовился по указанию СБУ. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дали признательные показания. Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что следствие установило факт планирования теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля 2023 года рядом с Бендерской крепостью, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой злоумышленники задумали оставить на пути следования делегатов.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В Приднестровье заявили, что Украина продолжает минировать границу
Вчера, 05:16
 
ТираспольКишиневСлужба безопасности УкраиныОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала