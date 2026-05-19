В Госдуме назвали знаковыми учения ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начавшиеся в России учения ядерных сил являются достаточно знаковыми и серьезными, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
- По словам Картаполова, тренировка стратегических сил может стать ответом на недружественные действия Запада.
- Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проведут учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В учениях будут использоваться наиболее передовые и современные образцы военной техники.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начавшиеся во вторник в России учения ядерных сил являются достаточно знаковыми и серьезными, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проведут учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, привлечены РВСН и дальняя авиация, сообщили во вторник в Минобороны РФ. Как рассказал Картаполов, в учениях будут использоваться наиболее передовые и современные образцы военной техники.
"В целом у нас ежегодно проводятся тренировки стратегических сил - как правило, осенью. Но с учетом массовости задействованных структур и широкого круга поставленных задач мне представляется, что текущие учения вполне можно назвать достаточно знаковыми и серьезными", - сказал он "Парламентской газете".
