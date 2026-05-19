В учениях ядерных сил задействуют более 200 ракетных установок

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 200 ракетных пусковых установок будут привлечены к учениям по подготовке и применению ядерных сил, сообщило Минобороны России.

В период с 19 по 21 мая в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.