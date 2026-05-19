В учениях ядерных сил задействуют более 200 ракетных установок

09:06 19.05.2026 (обновлено: 09:08 19.05.2026)
Минобороны: более 200 ракетных пусковых установок привлекут к ядерным учениям

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период с 19 по 21 мая в Вооруженных силах Российской Федерации проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил.
  • К учениям будет привлечено свыше 200 ракетных пусковых установок и более 140 летательных аппаратов.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 200 ракетных пусковых установок будут привлечены к учениям по подготовке и применению ядерных сил, сообщило Минобороны России.
В период с 19 по 21 мая в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
"Всего к учению будет привлечено свыше 7800 единиц ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - ред.), в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
