В учениях ядерных сил задействуют более 200 ракетных установок

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 200 ракетных пусковых установок будут привлечены к учениям по подготовке и применению ядерных сил, сообщило Минобороны России.
В период с 19 по 21 мая в Вооруженных силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
"Всего к учению будет привлечено свыше 7800 единиц ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - ред.), в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов", - говорится в сообщении.