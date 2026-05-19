ВС России начали учения по подготовке и применению ядерных сил

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил, сообщили в Минобороны.
"Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. <...> Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии", — заявили в ведомстве.
К участию в маневрах привлекут РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек личного состава и свыше 7800 единиц ВВСТ, в том числе:
- более 200 ракетных пусковых установок;
- свыше 140 летательных аппаратов;
- 73 надводных корабля;
- 13 подлодок, из которых восемь — стратегического назначения.
Как отметили в министерстве, учения направлены на проверку уровня подготовки руководящего и оперативного состава, улучшение их навыков, отработку управления и взаимодействия при выполнении задач.