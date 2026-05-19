Рейтинг@Mail.ru
ВС России начали учения по подготовке и применению ядерных сил - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 19.05.2026 (обновлено: 10:05 19.05.2026)
ВС России начали учения по подготовке и применению ядерных сил

ВС России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия в России
Учения по применению нестратегического ядерного оружия в России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Учения по применению нестратегического ядерного оружия в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил.
  • В ходе маневров пройдут пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России, а также отработают совместное использование ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.
  • К участию в маневрах привлекут более 64 тысяч человек личного состава и свыше 7800 единиц ВВСТ.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские войска с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил, сообщили в Минобороны.
"Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. <...> Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии", — заявили в ведомстве.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Минобороны Белоруссии рассказало о тренировке воинских частей ЯО
18 мая, 11:05
К участию в маневрах привлекут РВСН, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них задействуют больше 64 тысяч человек личного состава и свыше 7800 единиц ВВСТ, в том числе:
  • более 200 ракетных пусковых установок;
  • свыше 140 летательных аппаратов;
  • 73 надводных корабля;
  • 13 подлодок, из которых восемь — стратегического назначения.
Как отметили в министерстве, учения направлены на проверку уровня подготовки руководящего и оперативного состава, улучшение их навыков, отработку управления и взаимодействия при выполнении задач.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Не наглейте: асимметричный ответ Западу Россия нашла на Востоке
15 мая, 08:00
 
РоссияРакетные войска стратегического назначенияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала