09:17 19.05.2026
Минобороны назвало цель учений ядерных сил

МО: учения ядерных сил улучшат управление войск при сдерживании противника

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учения ядерных сил в РФ проходят с 19 по 21 мая.
  • В учениях участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
  • Цели учений — совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск и сил, оценка способности решать задачи по предназначению.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Начавшиеся во вторник в РФ учения ядерных сил преследуют цели совершенствования организации управления войсками при сдерживании противника, проверки подготовки, а также оценку способности войск решать поставленные задачи, сообщили в Минобороны РФ.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии пройдут в ВС РФ с 19 по 21 мая. В них участвуют Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
"Целями учения являются: совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, планируется проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск и сил, привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии.
"Практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению, оценка способности войск (сил), привлекаемых к учению, решать задачи по предназначению", - назвали в ведомстве другие цели.
