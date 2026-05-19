Рейтинг@Mail.ru
Массовое вертолетное учение прошло на Дальнем Востоке - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 19.05.2026
Массовое вертолетное учение прошло на Дальнем Востоке

ТОФ провели массовое вертолетное учение на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВертолет Ка-27ПС
Вертолет Ка-27ПС - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вертолет Ка-27ПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Дальнем Востоке прошло массовое вертолетное учение.
  • В учении были задействованы около 10 экипажей вертолетов типов Ка-27, Ка-29 и Ми-8.
  • Экипажи отработали перебазирование на запасной аэродром, сложные маневры и координацию действий групп в условиях, приближенных к боевым.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Массовое вертолетное учение провели на Дальнем Востоке, порядка 10 винтокрылых машин отработали перебазирование на запасной аэродром, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
В учении были задействованы около 10 экипажей вертолетов типов Ка-27, Ка-29 и Ми-8, отмечает пресс-служба.
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Белоруссии начались совместные с Россией ядерные учения
18 мая, 10:58
"На Камчатке экипажи вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота в рамках летно-тактического учения отработали вывод сил из-под удара условного противника и перебазирование на запасной аэродром", - говорится в сообщении.
Экипажи, как рассказали в пресс-службе, перелетели с основного аэродрома на запасной на значительном удалении. В ходе перелета эскадрилья выполняла различные полетные задания, вертолеты отработали сложные маневры и координацию действий групп в условиях, приближенных к боевым.
Первым приземлился Ми-8, он под прикрытием вертолетов Ка-29 высадил учебно-боевую группу военных, которые охраняли площадку во время приземления остальных машин.
"После перебазирования эскадрильи, инженерно-технический состав и тыловые службы оперативно провели маскировку и техническое обслуживание вертолетов в полевых условиях, а также организовали подвоз горюче-смазочных материалов и материальных средств, необходимых для развертывания эскадрильи на новом месте", - рассказали в пресс-службе.
Ккорабль МПК-82 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Противолодочный корабль ТОФ провел учения у берегов Камчатки
18 февраля, 08:12
 
БезопасностьДальний ВостокКамчаткаМи-8 АМТШКа-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала