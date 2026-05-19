В "Большом московском триатлоне" примут участие более тысячи спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более тысячи спортсменов примут участие в «Большом московском триатлоне».
- Участники могут выбрать одну из двух дистанций: олимпийскую или «полужелезную».
- Соревнования пройдут 30 мая в Москве, на территории Гребного канала в Крылатском и по прилегающим улицам.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более тысячи спортсменов примут участие в соревнованиях в рамках "Большого московского триатлона", который пройдет в столице 30 мая, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"Жителей и гостей столицы приглашают на соревнования в рамках мероприятия "Большой московский триатлон", которые пройдут 30 мая. По прогнозам организаторов, на старт выйдут более тысячи спортсменов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники могут выбрать одну из двух дистанций. Олимпийская программа состоит из 1,5 километра плавания, 37,5 километра велогонки и 10 километров бега. Для выносливых спортсменов предусмотрена "полужелезная" дистанция: 1,9 километра плавания, 90 километров на велосипеде и полумарафон в 21,1 километра.
«
"Соревнования пройдут как в личном первенстве, так и в формате эстафеты. Заплывы состоятся на территории Гребного канала в Крылатском. Велосипедная часть маршрута пройдет по улицам Крылатской, Нижние Мневники, а также по малому кольцу олимпийской велотрассы в Крылатском", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что принять участие в Большом московском триатлоне могут мужчины и женщины старше 18 лет. Для этого необходима регистрация.