Трамп заявил, что США окажут помощь Кубе, но не уточнил какую

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что Куба нуждается в помощи, и Штаты ее окажут.
- При этом американский лидер не уточнил, какие именно действия США планируют в отношении Гаваны.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба нуждается в помощи и Штаты ее окажут, но не уточнил подробности возможных действий Вашингтона.
"Кубе нужна помощь, и мы ее окажем", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, как он оценивают ситуацию в стране.
При этом американский лидер не уточнил, какие именно действия США планируют в отношении Гаваны.
Соединенные Штаты в понедельник ввели санкции против управления по разведке Кубы, а также расширили ограничения против МВД и национальной полиции острова.
