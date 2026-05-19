Трамп заявил, что США окажут помощь Кубе, но не уточнил какую

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба нуждается в помощи и Штаты ее окажут, но не уточнил подробности возможных действий Вашингтона.

« "Кубе нужна помощь, и мы ее окажем", - заявил Трамп журналистам в ответ на вопрос, как он оценивают ситуацию в стране.

При этом американский лидер не уточнил, какие именно действия США планируют в отношении Гаваны.