"АльфаСтрахование" и Positive Technologies создадут решения для бизнеса

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "АльфаСтрахование" и российский вендор кибербезопасности Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР, сообщил страховщик.

Компании планируют совместно развивать решения, объединяющие инструменты киберзащиты и страхования. Решения будут ориентированы на компании из различных отраслей, включая промышленность, энергетику, транспорт, финансовый сектор, ритейл и ИТ.

Как отмечается в сообщении, одним из направлений совместной работы может стать расширение возможностей страхования остаточных рисков клиентов по ряду продуктов Positive Technologies. Речь идет о сценариях, когда организация уже использует технологические решения для обнаружения, предотвращения и расследования кибератак, но при этом сохраняет часть финансовых рисков, связанных с возможными инцидентами.Предполагается, что совместная работа позволит точнее описывать такие риски, учитывать уровень внедренной защиты и предлагать клиентам более прикладные страховые механизмы.

По словам генерального директора "АльфаСтрахование" Владимира Скворцова, в мировой модели кибербезопасности киберстрахование уже давно встроено в систему риск-менеджмента компаний и наша страна также движется к этой культуре управления рисками.