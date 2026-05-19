"АльфаСтрахование" и Positive Technologies создадут решения для бизнеса
16:15 19.05.2026

"АльфаСтрахование" и Positive Technologies создадут решения для бизнеса

Мужчина работает с документами. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. "АльфаСтрахование" и российский вендор кибербезопасности Positive Technologies подписали соглашение о сотрудничестве в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР, сообщил страховщик.
Компании планируют совместно развивать решения, объединяющие инструменты киберзащиты и страхования. Решения будут ориентированы на компании из различных отраслей, включая промышленность, энергетику, транспорт, финансовый сектор, ритейл и ИТ.
Как отмечается в сообщении, одним из направлений совместной работы может стать расширение возможностей страхования остаточных рисков клиентов по ряду продуктов Positive Technologies. Речь идет о сценариях, когда организация уже использует технологические решения для обнаружения, предотвращения и расследования кибератак, но при этом сохраняет часть финансовых рисков, связанных с возможными инцидентами.Предполагается, что совместная работа позволит точнее описывать такие риски, учитывать уровень внедренной защиты и предлагать клиентам более прикладные страховые механизмы.
По словам генерального директора "АльфаСтрахование" Владимира Скворцова, в мировой модели кибербезопасности киберстрахование уже давно встроено в систему риск-менеджмента компаний и наша страна также движется к этой культуре управления рисками.
"Сегодня бизнесу уже недостаточно только технических инструментов защиты. Остаточный риск существует всегда – это, в том числе, подрядчики, партнеры с более слабой защитой, человеческий фактор, внешние сервисы. Масштабная атака может быть реализована против любой компании, поэтому важно быть готовыми не только предотвращать инциденты, но и финансово управлять их последствиями", – приводится в сообщении комментарий Скворцова.
 
