Девять поездов "Таврия" задерживаются во вторник утром

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Девять пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути на утро вторника, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"После приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 по 18 мая следуют с опозданием поезда "Таврия". По состоянию на 08.00 мск", - говорится в сообщении и перечисляется девять поездов.
В частности, в Крым с материковой части России с опозданием идет поезд №025 Минеральные Воды - Симферополь отправлением 18 мая (на 2,5 часа).
Из Крыма поезда отправлением 17 мая: №028 Симферополь - Москва идет с опозданием на 10,5 часов, №180 Евпатория - Санкт-Петербург - на 5 часов, №008 Севастополь - Санкт-Петербург - на 6,5 часов, №068 Симферополь – Москва - на 4,5 часа, №078 Симферополь – Санкт-Петербург - на 2 часа, №174 Евпатория – Москва - на 5 часов, №092 Севастополь – Москва - на 4 часа, отправлением 18 мая №184 Севастополь – Мурманск - на 1 час.
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - пишет ГСЭ.