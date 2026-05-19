Девять поездов "Таврия" задерживаются во вторник утром

Краткий пересказ от РИА ИИ Девять поездов "Таврия" в сообщении между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути.

Причиной задержки стало приостановление движения по Крымскому мосту в ночь с 17 по 18 мая.

Пассажиры задержанных более чем на 4 часа поездов обеспечиваются питанием и водой.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Девять пассажирских поездов "Таврия" в сообщении между Крымом и городами материковой части России задерживаются в пути на утро вторника, сообщает компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

"После приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 по 18 мая следуют с опозданием поезда "Таврия". По состоянию на 08.00 мск", - говорится в сообщении и перечисляется девять поездов.

Из Крыма поезда отправлением 17 мая: №028 Симферополь - Москва идет с опозданием на 10,5 часов, №180 Евпатория Санкт-Петербург - на 5 часов, №008 Севастополь - Санкт-Петербург - на 6,5 часов, №068 Симферополь – Москва - на 4,5 часа, №078 Симферополь – Санкт-Петербург - на 2 часа, №174 Евпатория – Москва - на 5 часов, №092 Севастополь – Москва - на 4 часа, отправлением 18 мая №184 Севастополь – Мурманск - на 1 час.