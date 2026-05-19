14:27 19.05.2026
Россияне смогут проверить информацию о таксистах через "Макс"

Минтранс объединит реестр такси с "Максом" для проверки легальности водителей

Автомобиль такси. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс планирует интегрировать федеральный реестр такси с мессенджером "Макс".
  • Так пассажиры смогут узнавать о легальности перевозчика.
  • Решение направлено на повышение безопасности перевозок.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Федеральный реестр такси планируется интегрировать с мессенджером "Макс", что позволит пассажирам еще до поездки узнавать о легальности перевозчика, сообщил директор "Ситуационно-информационного центра" (СИЦ) Минтранса РФ Александр Кисляков в ходе выступления на конференции ЦИПР.
"Мы собираемся провести соответствующую интеграцию с мессенджером "Макс" - с национальным мессенджером. И идея очень проста, чтобы вы, как пассажиры, еще до посадки в транспортное средство могли сфотографировать государственный номер, либо вбить его в мессенджер "Макс" и сразу же получить ответ, легальный перевозчик или нет", - сказал он, имея в виду ФГИС "Такси".
Кисляков отметил, что данное решение будет способствовать повышению безопасности перевозок.
Информационно-аналитическая система ФГИС "Такси", созданная для повышения прозрачности таксомоторной отрасли отрасли, собирает, обрабатывает и хранит в себе сведения об агрегаторах, перевозчиках и автомобилях легкового такси в России.
