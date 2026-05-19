СВР: Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска БПЛА - РИА Новости, 19.05.2026
11:01 19.05.2026 (обновлено: 11:08 19.05.2026)
СВР: Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска БПЛА

СВР: Рига опасается ответного удара Москвы при запуске БПЛА с территории Латвии

Флаг Латвии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
  • Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска беспилотников с территории Латвии.
  • Несмотря на опасения, латвийская сторона дала согласие на проведение операции по запуску БПЛА.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска беспилотников с территории Латвии, но киевские власти убеждают прибалтийскую страну, что точное место запуска определить будет невозможно, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Командование ВСУ, по данным СВР, ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
"Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно", - говорится в сообщении.
ЛатвияВооруженные силы УкраиныРигаМоскваРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
