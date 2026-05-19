СВР: Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска БПЛА

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Рига опасается ответного удара Москвы в случае запуска беспилотников с территории Латвии, но киевские власти убеждают прибалтийскую страну, что точное место запуска определить будет невозможно, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.