Киев пытается показать покровителям в Европе боевой потенциал, заявила СВР

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Киевские власти нацелены всеми силами демонстрировать своим покровителям в Европе сохранение "боевого потенциала" ВСУ, заявила Служба внешней разведки России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, режим В. Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим идейным и финансовым покровителям в Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике", - говорится в заявлении.
Именно исходя из этого командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам РФ, добавили в СВР.