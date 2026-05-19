ВСУ потеряли более 315 боевиков в зоне ответственности "Востока"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего ВСУ за сутки потеряли свыше 315 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Мечетное, Маяк, Волчанское Днепропетровской области, Лесное, Васиновка, Ровное, Червоный Яр, Воздвижевка и Комсомольское Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 315 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.