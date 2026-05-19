В Сургуте вынужденно сел самолет из-за конфликтного пассажира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, вынужденно сел в Сургуте.
- Причиной посадки стал конфликтный пассажир.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, вынужденно сел в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе из-за конфликтного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"Да, все верно. Самолет сел в Сургуте. Мы контролировали соблюдение прав пассажиров. Он (пассажир – ред.) конфликтовал", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать инцидент.
В Сочи дебошира сняли с рейса
8 декабря 2025, 18:11
В пресс-службе надзорного органа добавили, что борт в 16.04 мск уже вылетел в Иркутск.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, предварительно установлено, что пассажир бизнес-класса, житель Московской области нарушал общественный порядок во время полета, в частности, выражался нецензурной бранью и оскорблял представителей авиакомпании.
"На замечания окружающих нарушитель не реагировал. Когда один из них попытался успокоить дебошира и попросил прекратить противоправное поведение, тот ударил его по лицу. Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя", – написала Волк в своем канале на платформе "Макс".
Рейс Магадан — Москва отложили из-за дебоширов
2 ноября 2025, 11:20