В Сургуте вынужденно сел самолет из-за конфликтного пассажира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, вынужденно сел в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе из-за конфликтного пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"На замечания окружающих нарушитель не реагировал. Когда один из них попытался успокоить дебошира и попросил прекратить противоправное поведение, тот ударил его по лицу. Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя", – написала Волк в своем канале на платформе "Макс".