В Дагестане осудили участника банды за двойное убийство в 2006 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд Дагестана вынес обвинительный приговор участнику банды за убийство двух лиц, включая малолетнего ребенка в 2006 году.
- Подсудимый получил наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
- Суд учел смягчающие обстоятельства: явка с повинной, активное содействие следствию, состояние здоровья (инвалидность первой группы).
МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Верховный суд Дагестана проговорил участника банды, убившего мужчину и его ребенка в 2006 году, к 9,5 годам колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
"Верховный суд Республики Дагестан вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении убийства двух лиц, в том числе малолетнего ребенка, а также в покушении на убийство… Суд… назначил ему наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, подсудимый был членом вооруженной группы, созданной в 2005 году. По указанию лидера группы вечером 3 августа 2006 года у кафе на федеральной трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе он вместе с другими членами банды совершил нападение на мужчину, которого считали причастным к покушению на руководителя преступной группы. Подсудимый открыл огонь из автомата в потерпевшего и его малолетнего сына, находившегося в автомобиле. Оба от полученных ранений скончались на месте. Еще один потерпевший, который был рядом, сумел скрыться, несмотря на ранения.
Сообщается, что в ходе следствия подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, "активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, включая лидера банды".
Суд признал фигуранта виновным в двойном убийстве и покушении на убийство, прекратив уголовное преследование по статьям о бандитизме и незаконном обороте оружия в связи с истечением сроков давности. При вынесении приговор суд учел смягчающие обстоятельства: явка с повинной, активное содействие следствию, состояние здоровья (инвалидность первой группы).