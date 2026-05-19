Прототип двухместного Су-57 совершил первый испытательный полет

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", — сказал он.