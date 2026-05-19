20:35 19.05.2026 (обновлено: 21:32 19.05.2026)
Прототип двухместного Су-57 совершил первый испытательный полет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прототип двухместного истребителя пятого поколения Су-57 совершил первый испытательный полет.
  • Новая машина будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления.
  • Пилотировал ее Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан.
  • Совершенствование авиационного комплекса пятого поколения продолжается.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления", — сказал он.
Новая машина получила обозначение Су-57Д. Пилотировал ее Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Полет прошел штатно.
ОАК продолжает совершенствовать авиационный комплекс пятого поколения и расширять его функционал. Гендиректор корпорации Вадим Бадеха выразил уверенность в том, что двухместная версия самолета будет значительно способствовать его успеху на зарубежных рынках.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложной погодной и помеховой обстановке. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем ПВО.
БезопасностьРоссияДенис МантуровСу-57Вадим БадехаОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехТехнологии
 
 
