Воронежский губернатор раскрыл сроки строительства нового стадиона - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
08:11 19.05.2026 (обновлено: 09:18 19.05.2026)
Воронежский губернатор раскрыл сроки строительства нового стадиона

Строительство нового стадиона для "Факела" планируют завершить в 2029 году

© Фото : Правительство Воронежской области
Глава Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительство нового стадиона для воронежского футбольного клуба «Факел» оценивается примерно в 20 миллиардов рублей.
  • Власти находятся на финальной стадии выбора модели реализации проекта, рассматривается вариант строительства в формате концессии с участием инвестора.
  • Демонтаж старого стадиона в центре Воронежа выполнен на 95%.
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. Строительство нового стадиона для воронежского футбольного клуба "Факел" обойдется примерно в 20 миллиардов рублей, работы планируют завершить в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Воронежской области Александр Гусев.
По словам главы региона, сейчас власти находятся на финальной стадии выбора модели реализации проекта. В ближайшее время они завершат процедурные вопросы и примут решение.
"Рассматриваем разные варианты. Например, строительство в формате концессии с участием инвестора. Потому что общая стоимость проекта оценивается примерно в 20 миллиардов рублей", — рассказал Гусев.
Глава региона добавил, что демонтаж старого стадиона в центре Воронежа почти завершился - работы выполнены на 95%.
"Что касается сроков – будет зависеть от принятого решения (по модели реализации проекта - ред.). Но наша цель, чтобы "Факел" играл на стадионе в российской Премьер-лиге в 2029 году", — отметил Гусев.
