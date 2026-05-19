Воронежский губернатор раскрыл сроки строительства нового стадиона

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. Строительство нового стадиона для воронежского футбольного клуба "Факел" обойдется примерно в 20 миллиардов рублей, работы планируют завершить в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Воронежской области Александр Гусев.
По словам главы региона, сейчас власти находятся на финальной стадии выбора модели реализации проекта. В ближайшее время они завершат процедурные вопросы и примут решение.
"Рассматриваем разные варианты. Например, строительство в формате концессии с участием инвестора. Потому что общая стоимость проекта оценивается примерно в 20 миллиардов рублей", — рассказал Гусев.
Глава региона добавил, что демонтаж старого стадиона в центре Воронежа почти завершился - работы выполнены на 95%.
"Что касается сроков – будет зависеть от принятого решения (по модели реализации проекта - ред.). Но наша цель, чтобы "Факел" играл на стадионе в российской Премьер-лиге в 2029 году", — отметил Гусев.
