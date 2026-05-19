Воронежский губернатор раскрыл сроки строительства нового стадиона

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости, Владимир Бедняк. Строительство нового стадиона для воронежского футбольного клуба "Факел" обойдется примерно в 20 миллиардов рублей, работы планируют завершить в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Воронежской области Александр Гусев.

По словам главы региона, сейчас власти находятся на финальной стадии выбора модели реализации проекта. В ближайшее время они завершат процедурные вопросы и примут решение.