Что баварский старец говорил о будущем России и мира

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Алоис Ирльмайер из Баварии был человеком с обыкновенной профессией: копал колодцы и помогал людям искать пропавших родственников. Однако известность ему принесли громкие заявления о грядущей третьей мировой войне.

Что предрекал провидец? И какова роль России в описанных им событиях?

Спасен видениями от погребения заживо

Алоис Ирльмайер родился в семье баварского фермера 8 июня 1984-го. С 1914 по 1918 год воевал на фронтах Первой мировой. В одном из боев Алоис оказался погребенным под землей в траншее. Находясь на грани жизни и смерти, он увидел первое в своей жизни видение, в котором его спасают союзные войска. Так и случилось — Ирльмайера вынесли с поля боя.

В 1920-м Алоис женился на Марии Шислингер. Пара воспитала четырех детей. В 1928 году, когда он начал работать строителем колодцев, выяснилось, что баварец находит подземные источники с поразительной точностью. В этом же году к нему вновь пришли видения.

Один — белый, другой — чернокожий

Самое известное пророчество Алоиса Ирльмайера касается третьей мировой войны. Образы будущего конфликта, по его словам, возникли в его сознании в виде киноленты. Также баварский провидец отмечал, что война затронет не только Европу, но и весь мир.

"Я вижу двух мужчин, которые убьют "третьего высокопоставленного человека". Им за это заплатят. Один из убийц — невысокий чернокожий мужчина, другой — высокий белый мужчина. Возможно, это произойдет на Балканах, но я не уверен. <...> После убийства "третьего" внезапно разразится война. Я вижу пыль и три числа: 8, 8 и 9. Я не знаю, что означают эти числа", — говорил провидец.

Далее, по его словам, после убийства разразится страшная война. Вооруженному конфликту будут предшествовать знаки в небе.

"Война начнется дождливой ночью, незадолго до сбора урожая, когда на полях нальются колосья. Война начнется после убийства видного политического деятеля в Чехословакии или Югославии. За этим последует вторжение с Востока", — предупреждал баварец.

Духовное возрождение России

Также Ирльмайер предрекал тяжелые последствия в грядущей войне для США. "Великий город" Соединенных Штатов будет разрушен ракетами, а Западное побережье будет захвачено азиатами", — говорил баварец.

Предсказывал Алоис и страшные последствия для Великобритании. В его видении можно отчетливо просмотреть ядерный удар и следующее за ним огромное цунами, которое уничтожит всю страну и часть Европы.

"Почти вся Англия и европейское побережье до Берлина погрузятся под воду, за исключением нескольких горных вершин", — предупреждал Алоис.

России же он предрекал духовное возрождение после глобального сражения. "Русский народ начнет верить во Христа, и Крест снова будет почитаться. <...> Силой молитв христианства монстр из ада умрет, и даже молодежь снова начнет верить в Пресвятую Деву Марию".

"Все почернеет"

Рассказывал старец и о неизвестном оружии, которое будут использовать в третьей мировой войне. Смертоносная технология погубит много жизней. Это похоже на современное химическое или биологическое оружие.

"Там, где выпадает эта пыль, ничто не выживет. Ни деревьев, ни цветов, ни животных, ни травы. Все завянет и почернеет. Что это за пыль — я не знаю. Это длинная линия. Тот, кто пересечет ее, умрет", — предсказывал баварец.

Но те, кто переживут страшный глобальный конфликт, говорил Алоис Ирльмайер, будут жить в мире и согласии.

"В это время климат изменится. <…> Наступит долгое счастливое время, кто доживут до него, будут очень счастливы", — считал провидец.