США хотят не допустить расширения ядерного клуба, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вэнс заявил, что Соединенные Штаты стремятся не допустить расширения клуба ядерных держав.
- Трамп заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет.
- МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся не допустить расширения клуба ядерных держав и намерены сохранить низким число государств, обладающих таким оружием, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы хотим, чтобы число стран, обладающих ядерным оружием, оставалось небольшим, и именно поэтому у Ирана не может быть ядерного оружия", - сказал Вэнс во время пресс-брифинга.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.