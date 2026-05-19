США четко обозначили Ирану свои красные линии на переговорах, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты в ходе переговорного процесса четко обозначают Тегерану свои "красные линии" и условия, которые обязательно должны быть включены в проект возможного соглашения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Что мы сделали — так это постарались высказаться как можно более четко, каковы наши "красные линии". В каких вопросах мы готовы пойти на уступки, а какие вещи для нас абсолютно принципиальны?" - сказал Вэнс во время пресс-брифинга.
Отвечая на вопрос о перспективах соглашения, Вэнс признался, что не может с уверенностью прогнозировать исход переговоров, пока договор не будет официально подписан. При этом он выразил мнение, что Тегеран стремится к сделке и уже осознал, что создание ядерного оружия является для Вашингтона главной "красной линией".
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
