Рейтинг@Mail.ru
США четко обозначили Ирану свои красные линии на переговорах, заявил Вэнс - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 19.05.2026 (обновлено: 21:33 19.05.2026)
США четко обозначили Ирану свои красные линии на переговорах, заявил Вэнс

Вэнс: США обозначили Ирану условия, которые должны быть в проекте соглашения

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты четко обозначают Ирану свои "красные линии" и условия для возможного соглашения.
  • США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, а Тегеран сперва требует гарантий мира и только после этого готов обсуждать свою ядерную программу.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты в ходе переговорного процесса четко обозначают Тегерану свои "красные линии" и условия, которые обязательно должны быть включены в проект возможного соглашения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Что мы сделали — так это постарались высказаться как можно более четко, каковы наши "красные линии". В каких вопросах мы готовы пойти на уступки, а какие вещи для нас абсолютно принципиальны?" - сказал Вэнс во время пресс-брифинга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Трамп допустил, что США начнут новую атаку на Иран в пятницу
Вчера, 17:51
Отвечая на вопрос о перспективах соглашения, Вэнс признался, что не может с уверенностью прогнозировать исход переговоров, пока договор не будет официально подписан. При этом он выразил мнение, что Тегеран стремится к сделке и уже осознал, что создание ядерного оружия является для Вашингтона главной "красной линией".
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет. После этого МИД Ирана заявил, что Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.
Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Иран пригрозил США открыть новые фронты в случае повторения агрессии
Вчера, 14:42
 
В миреТегеран (город)СШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала