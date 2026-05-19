Передача иранского урана России не входит в планы США, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Возможная передача иранского урана России не входит в нынешний план Соединенных Штатов, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Сейчас мы этого не планируем, и никогда не планировали", - сказал Вэнс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Вэнс также добавил, что президент США Дональд Трамп не в восторге от подобных предложений.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.