Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026

© REUTERS / Kevin Lamarque Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне. 19 мая 2026

Передача иранского урана России не входит в планы США, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ Возможная передача иранского урана России не входит в нынешний план Соединенных Штатов, заявил Вэнс.

Он сказал, что Трамп не в восторге от подобных предложений.

США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Возможная передача иранского урана России не входит в нынешний план Соединенных Штатов, заявил во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Сейчас мы этого не планируем, и никогда не планировали", - сказал Вэнс журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вашингтон и США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив . Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.