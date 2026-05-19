Рейтинг@Mail.ru
США допускают силовой вариант против Кубы, пишет Semafor - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 19.05.2026
США допускают силовой вариант против Кубы, пишет Semafor

Semafor: США допускают силовой вариант против Кубы, но только как крайнюю меру

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаги Кубы и США в Гаване
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаги Кубы и США в Гаване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация Трампа рассматривает вариант применения военной силы против Кубы как крайнюю меру, если экономическое и дипломатическое давление потерпят неудачу.
  • США усиливают санкции и расширяют блокаду Кубы, что уже оставило страну без нефти и дизельного топлива.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вариант применения военной силы против Кубы только как крайнюю меру в случае, если экономическое и дипломатическое давление потерпят неудачу, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванных чиновников и политических союзников президента США.
«
"Администрация Трампа усиливает экономическое и дипломатическое давление на Кубу, одновременно посылая сигнал: военные действия возможны, но только если нынешний подход полностью провалится", - говорится в публикации.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Politico утверждает, что США готовят военный сценарий против Кубы
Вчера, 01:24
Как пишет издание, Вашингтон сейчас усиливает санкции и расширяет блокаду Кубы. Это, по данным Semafor, уже оставило страну без нефти и дизельного топлива. Цель кампании - вынудить кубинские власти к переговорам.
«
"Я не думаю, что им придется задействовать армию", - заявил изданию сенатор-республиканец Рик Скотт, поддерживающий контакты с Белым домом по кубинской проблематике.
При этом он добавил, что не стоит исключать ни один из вариантов действий. Однако один из чиновников Белого дома заявил Semafor, что США допускают вариант жестких действий в отношении Гаваны, напомнив, что Куба остается в американском перечне государств-спонсоров терроризма.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 мая о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США. Это, по его словам, направлено на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей на минувшей неделе выразил готовность Москвы оказывать поддержку Гаване в ее требовании о прекращении американской экономической блокады острова. По словам Лаврова, Россия также готова оказывать Кубе политико-дипломатическую и материальную поддержку и полностью солидарна с кубинским народом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Трамп утверждает, что США смогут развернуть Кубу в свою сторону
16 мая, 02:51
 
В миреКубаСШАГаванаДональд ТрампСергей ЛавровМигель Диас-КанельВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала