США допускают силовой вариант против Кубы, пишет Semafor

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация Трампа рассматривает вариант применения военной силы против Кубы как крайнюю меру, если экономическое и дипломатическое давление потерпят неудачу.
- США усиливают санкции и расширяют блокаду Кубы, что уже оставило страну без нефти и дизельного топлива.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает вариант применения военной силы против Кубы только как крайнюю меру в случае, если экономическое и дипломатическое давление потерпят неудачу, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванных чиновников и политических союзников президента США.
"Администрация Трампа усиливает экономическое и дипломатическое давление на Кубу, одновременно посылая сигнал: военные действия возможны, но только если нынешний подход полностью провалится", - говорится в публикации.
"Я не думаю, что им придется задействовать армию", - заявил изданию сенатор-республиканец Рик Скотт, поддерживающий контакты с Белым домом по кубинской проблематике.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 мая о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США. Это, по его словам, направлено на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей на минувшей неделе выразил готовность Москвы оказывать поддержку Гаване в ее требовании о прекращении американской экономической блокады острова. По словам Лаврова, Россия также готова оказывать Кубе политико-дипломатическую и материальную поддержку и полностью солидарна с кубинским народом.