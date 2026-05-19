США проведут испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. США 20 мая проведут испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд, сообщает 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе "Ванденберг" в Калифорнии.
"Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... запланирован 20 мая в промежутке от 00.01 по 6.01 по тихоокеанскому времени (с 10.01 мск по 16.01 мск) с северной части (базы - ред.) Ванденберг", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на сайте базы.
Командование напомнило, что подобные тесты не связаны с текущей международной обстановкой и проводятся регулярно. Как отмечается, цель испытаний - подтвердить и проверить эффективность, готовность и точность системы вооружения.
