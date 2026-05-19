Рейтинг@Mail.ru
Politico утверждает, что США готовят военный сценарий против Кубы - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 19.05.2026 (обновлено: 01:34 19.05.2026)
Politico утверждает, что США готовят военный сценарий против Кубы

Politico: США готовят военный сценарий против Кубы из-за провала санкций

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вмешательства на Кубе из-за провала попыток добиться реформ с помощью экономических санкций и топливной блокады острова, сообщает газета Politico.
  • Американское командование прорабатывает различные сценарии, от одиночного авиаудара до полноценной наземной интервенции с целью смены власти на острове.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады, сообщает газета Politico со ссылкой источники.
"Изначально расчет по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале", — цитирует издание слова источника, знакомого с ходом дискуссий в администрации Трампа.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
СМИ: французская судоходная компания приостановила заказы на Кубу
Вчера, 05:59
Поэтому, как пишет газета, сейчас вопрос военных действий "стоит на повестке дня так, как никогда раньше".
Американское командование прорабатывает различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. Спектр возможных действий Пентагона варьируется от одиночного авиаудара, призванного принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове, говорится в публикации.
По информации газеты, Южное командование США в последние недели приступило к циклу оперативного планирования, фактически начав подготовку сценариев для возможного вторжения на Кубу.
Люди заправляются на АЗС в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На Кубе полностью закончилось топливо
14 мая, 04:45
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы, сообщило правительство карибской республики.
В субботу газета New York Times со ссылкой на служащих американской администрации сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Также он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности со стороны Гаваны.
Правительство острова заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Куба заявила, что будет защищаться в случае нападения
17 мая, 19:06
 
В миреКубаСШАИранДональд ТрампРауль КастроPoliticoМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала