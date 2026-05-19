Politico утверждает, что США готовят военный сценарий против Кубы

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вторжения на Кубу из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады, сообщает газета Politico со ссылкой источники.

Венесуэле и "Изначально расчет по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале", — цитирует издание слова источника, знакомого с ходом дискуссий в администрации Трампа

Поэтому, как пишет газета, сейчас вопрос военных действий "стоит на повестке дня так, как никогда раньше".

Американское командование прорабатывает различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. Спектр возможных действий Пентагона варьируется от одиночного авиаудара, призванного принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове, говорится в публикации.

По информации газеты, Южное командование США в последние недели приступило к циклу оперативного планирования, фактически начав подготовку сценариев для возможного вторжения на Кубу.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы, сообщило правительство карибской республики.

В субботу газета New York Times со ссылкой на служащих американской администрации сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Также он объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности со стороны Гаваны.