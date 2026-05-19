Слова Владимира Путина о том, что украинский конфликт близится к завершению, взбудоражили, без преувеличения, весь мир. Последовавшие за этим события свидетельствуют, что Москва действительно живет в завтрашнем дне и предлагает всем выстраивать новые схемы взаимоотношений. Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова работать с американскими инвесторами по проекту Nord Stream в том случае, если они выкупят доли европейских участников. При этом Москва ставит жесткое и принципиальное условие: если Соединенные Штаты хотят войти в балтийский газотранспортный проект, отношения между странами должны быть строго деловыми и категорически без привязки к Украине. Как только Вашингтон в отношениях с Москвой отвяжет свою внешнюю политику от украинских событий, добавил пресс-секретарь президента, на повестке может появиться "много взаимовыгодных проектов".

Фактически американской администрации предлагают войти в стратегический и сверхприбыльный бизнес, что идеально совпадает со стратегией, которую реализует действующая команда Трампа. Всего за год США стали крупнейшим экспортером черного золота в мире, подмяли под себя нефть Венесуэлы, пытаются перехватить управление Панамским каналом, принудительно сформировали критическую зависимость ряда стран и объединений (вроде Тайваня, Японии и Евросоюза) от поставок американских углеводородов. В этом же ряду стоит неудачная попытка подчинить себе трафик нефти, СПГ и удобрений через Ормузский пролив, но все прекрасно понимают, что конфликт не исчерпан, а лишь поставлен на паузу.

Что касается Европы, то Трамп скрутил ее в бараний рог. Заключено совершенно кабальное и дискриминационное по отношению к европейской экономике торговое соглашение. В свою очередь, американские товары, поставляемые в Старый Свет, пользуются непропорциональными преференциями, а на любые попытки как-то отыграть назад Вашингтон тут же вводит воспитательные санкции против той или иной группы европейских товаров.

В вопросах ресурсной энергетики ситуация аналогичная.

Именно Соединенные Штаты после событий Крымской весны системно душили Евросоюз, требуя под предлогом наказания Москвы отказаться от импорта российских нефти и газа. Те поставлялись по долгосрочным контрактам и потому были гораздо привлекательнее в ценовом отношении, не говоря уже про надежность поставок по трубопроводам. Евросоюз послушно сокращал закупки, при этом как-то так вышло, что место российских углеводородов заняли американские. Сегодня зависимость стран еврозоны от импорта американских нефти и СПГ уже в полтора раза превышает аналогичное долевое присутствие российских углеводородов. С той лишь разницей, что в прежние времена, помимо российского ресурсного предложения, были и другие, а сегодня импорт из-за океана фактически безальтернативен, особенно после усложнения логистики в Ормузском проливе.

Дональд Трамп, естественно, не стремится уничтожить Евросоюз, задача заключается в установлении всесторонней зависимости государств еврозоны от американских ресурсов и торговых контрактов, а также в прямой работе на интересы Соединенных Штатов. Специалисты давно отмечали, что после заключения так называемой минеральной сделки Трамп стал планомерно дистанцироваться от украинского вопроса, целиком переложив финансовое бремя войны на Евросоюз и Британию. Участие США в украинском конфликте свелось к зарабатыванию денег. Отменена даже передача Украине 400 миллионов долларов, утвержденных еще администрацией Джо Байдена.

Предложение войти равноправным партнером в проект "Северных потоков" — это ультражирный кусок пирога, всецело отвечающий стремлению текущей команды Белого дома. Напомним, что половину стоимости строительства подводного газопровода профинансировал пул таких компаний, как Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Великобритания и Нидерланды), Uniper и Wintershall Dea (Германия). Совокупно они вложили порядка девяти с половиной миллиардов евро, естественно, с дальним прицелом на многолетнюю эксплуатацию с получением прибыли. На сегодняшний день проект остановлен, взорванные трубы потихоньку коррозируют в холодной воде Балтики, генерируя прямые убытки.

Соединенным Штатам предлагают выкупить европейские доли и войти в проект с 49% участия. Для Трампа предложение более чем заманчивое, ибо таким образом Вашингтон оседлает вожделенный северный маршрут поставок газа в Европу, а в том, что поставки рано или поздно возобновятся, уже мало кто сомневается.

У России в происходящем свой интерес. Если Штаты войдут в проект, это снимет нынешнее ограничение со стороны Евросоюза, а именно условие третьего энергопакета, согласно которому одна и та же компания не может быть одновременно и оператором газовой магистрали, и поставщиком ресурсов. Участие США также будет означать автоматическое снятие если не всех, то большого числа американских санкций против российского ТЭК. Это, в свою очередь, почти гарантированно приведет к каскадной отмене санкций со стороны Евросоюза, который всегда вводил их в фарватере американских.

Всех, кто сомневается в возможности описанного сценария, мы отправляем к нынешним лихорадочным поискам внутри ЕС переговорщиков, которые должны наладить диалог с Россией и ее президентом. Еще полгода назад Евросоюз не рассматривал даже теоретической возможности подобных переговоров.

Нельзя не упомянуть и финансовый аспект. Если пять европейских компаний инвестировали в проект совместно, то "Газпром" единолично — и теперь несет соответствующие убытки. При этом наш газовый оператор — крупнейший налоговый донор, на пике отчисления в федеральный и местные бюджеты доходили до полутора триллионов рублей в год. Это те самые деньги, из которых платится зарплата учителям, врачам, военным, а также исполняется весь пакет социальных программ.

Естественно, немало денег требует и военная машина. На днях министр иностранных дел Украины Сибига давал интервью, где сообщил, что один день войны обходится Украине и ее европейским спонсорам в 450 миллионов долларов. Быстро подсчитали, что всего с начала СВО противоположная сторона влила в конфликт около 680 миллиардов долларов. Траты нашей страны на ведение боевых действий — государственная тайна, но умозрительно можно прикинуть размерность расходной части.

Дмитрий Песков не случайно упомянул во множественном числе возможные совместные проекты. Американские профильные ресурсы пишут о планируемом рекордном увеличении газо- и нефтеразведки на арктическом шельфе Аляски, при этом признают отсутствие у ExxonMobil, Shell и Repsol достаточного опыта подобных изысканий. Wood Mackenzie сообщает, что на кону стоит двукратный рост добычи нефти до 750 тысяч баррелей в сутки, подо что упомянутые компании только в прошлом году уже вложили пять миллиардов долларов. Там же пишут, что необходимый опыт есть у "Газпрома", "Роснефти" и "Новатэка", в результате чего привлечение российских компаний окажется крайне полезно.