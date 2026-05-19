Еще один спортобъект для занятий адаптивным спортом появится в Смоленске

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий адаптивным спортом появится в Смоленске на улице Попова, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Фактически объект будет построен заново. Проект реализуется в рамках региональной программы "Развитие физической культуры и спорта".

"Развиваем адаптивный спорт по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. По словам главы государства, работа в этой сфере должна быть системной и хорошо скоординированной. В настоящее время выполнен демонтаж старых конструкций, подготовлено основание для дальнейших строительных работ, ведется устройство отмостки и прокладка инженерных сетей", – написал Анохин на платформе "Макс".

Площадь комплекса – порядка 1200 квадратных метров. ФОК будет приспособлен для занятий людей всех возрастов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха. Проектом предусмотрены широкие проходы, отсутствие порогов, тактильные указатели, удобные входные группы.

Внутри разместится универсальный игровой зал. В спортивном комплексе планируется развивать баскетбол на колясках, волейбол, настольный теннис, а также другие виды спорта. Планируется, что заниматься здесь будут также ветераны специальной военной операции, получившие травмы.

Дополнительно рядом с основным зданием будет возведена пристройка с просторными раздевалками, душевыми и вспомогательными помещениями, адаптированными для маломобильных граждан.