Рейтинг@Mail.ru
Еще один спортобъект для занятий адаптивным спортом появится в Смоленске - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:15 19.05.2026
Еще один спортобъект для занятий адаптивным спортом появится в Смоленске

Спортивный объект для занятий адаптивным спортом откроется в Смоленске

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Василий Анохин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий адаптивным спортом появится в Смоленске на улице Попова, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Фактически объект будет построен заново. Проект реализуется в рамках региональной программы "Развитие физической культуры и спорта".
"Развиваем адаптивный спорт по поручению президента России Владимира Владимировича Путина. По словам главы государства, работа в этой сфере должна быть системной и хорошо скоординированной. В настоящее время выполнен демонтаж старых конструкций, подготовлено основание для дальнейших строительных работ, ведется устройство отмостки и прокладка инженерных сетей", – написал Анохин на платформе "Макс".
Площадь комплекса – порядка 1200 квадратных метров. ФОК будет приспособлен для занятий людей всех возрастов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и слуха. Проектом предусмотрены широкие проходы, отсутствие порогов, тактильные указатели, удобные входные группы.
Внутри разместится универсальный игровой зал. В спортивном комплексе планируется развивать баскетбол на колясках, волейбол, настольный теннис, а также другие виды спорта. Планируется, что заниматься здесь будут также ветераны специальной военной операции, получившие травмы.
Дополнительно рядом с основным зданием будет возведена пристройка с просторными раздевалками, душевыми и вспомогательными помещениями, адаптированными для маломобильных граждан.
"Завершить ремонтные работы планируется до конца октября 2026 года. Реализация проекта позволит решить нашу ключевую задачу – создать в области собственную современную спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечить им полноценные условия для занятий физической культурой и спортом", – резюмировал глава региона.
 
Смоленская областьВасилий АнохинСмоленск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала