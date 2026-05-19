Дегтярев положительно оценил работу российских учителей физкультуры - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
16:37 19.05.2026 (обновлено: 16:53 19.05.2026)
Дегтярев положительно оценил работу российских учителей физкультуры

Дегтярев: благодаря учителям физкультуры система спорта получает звездочек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дегтярев положительно оценил работу российских учителей физкультуры.
  • По его словам, педагоги дают России звездочек, в честь которых звучит гимн
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что благодаря учителям физкультуры, система спортивной подготовки России получает спортсменов-звездочек, в честь которых по всему миру звучит гимн России.
В Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры. В рамках этого мероприятия Минспорт и Минпросвещения России заключили межведомственное соглашение о координации работы школьных спортивных лиг.
"Я хочу от всей нашей спортивной общественности поблагодарить вас – учителей физкультуры. Ваш труд очень интересный, но в то же время сложный, потому что нужно отдавать всего себя детям. Благодаря вам система спортивной подготовки в России получает звездочек, которых потом ведут на пьедесталы, и в честь этих звездочек звучит гимн России по всему миру и поднимается флаг нашей страны", - сказал Дегтярев в рамках съезда учителей.
