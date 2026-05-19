Надежда на возвращение на мировую арену была, есть и будет, заявил Сорин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что надежда на возвращение к международным соревнованиям была, есть и будет, а тренировочные планы национальной команды строятся именно с прицелом на них.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищев. Он заявил, что возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества является главной стратегической задачей, поставленной руководством государства.
"Перемены, безусловно, будут в структуре управления с приходом нового руководителя и в условиях объединения федераций. Конкретно сборной команды России по лыжным гонкам эти перемены коснутся не сильно. Уверен, что существующая система, наработанная за десятилетие, должна сохраниться и продолжит приносить спортивный результат", - сказал Сорин.
"Надежда (на полноценное возвращение на мировую арену) была, есть и будет. Мы строим и реализуем тренировочные планы с прицелом на международные старты. А как будет в реальности - я не знаю и стараюсь не размышлять об этом", - отметил Сорин.