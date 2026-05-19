Рейтинг@Mail.ru
Надежда на возвращение на мировую арену была, есть и будет, заявил Сорин - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:28 19.05.2026
Надежда на возвращение на мировую арену была, есть и будет, заявил Сорин

Сорин: надежда на возвращение к международным соревнованиям есть и будет

© РИА Новости / Федерико Модика | Перейти в медиабанкЕгор Сорин
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Федерико Модика
Перейти в медиабанк
Егор Сорин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил, что надежда на возвращение к международным соревнованиям была, есть и будет.
  • Федерация лыжных гонок России объединилась с федерацией сноуборда и была переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России, новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищев.
  • Сорин выразил уверенность в сохранении существующей системы работы сборной команды России по лыжным гонкам и ее способности продолжать приносить спортивные результаты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что надежда на возвращение к международным соревнованиям была, есть и будет, а тренировочные планы национальной команды строятся именно с прицелом на них.
В понедельник в Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которая единогласно приняла решение об объединении лыжных федераций и федерации сноуборда и переименовании организации в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Новым председателем единогласно избран Дмитрий Свищев. Он заявил, что возвращение на международную арену и восстановление доверия со стороны международного сообщества является главной стратегической задачей, поставленной руководством государства.
"Перемены, безусловно, будут в структуре управления с приходом нового руководителя и в условиях объединения федераций. Конкретно сборной команды России по лыжным гонкам эти перемены коснутся не сильно. Уверен, что существующая система, наработанная за десятилетие, должна сохраниться и продолжит приносить спортивный результат", - сказал Сорин.
"Надежда (на полноценное возвращение на мировую арену) была, есть и будет. Мы строим и реализуем тренировочные планы с прицелом на международные старты. А как будет в реальности - я не знаю и стараюсь не размышлять об этом", - отметил Сорин.
Александр Легков - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Легков объявил о смерти лыжных гонок без участия России
18 мая, 16:16
 
Лыжные гонкиСпортЕгор СоринДмитрий СвищевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала