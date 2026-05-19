Минпросвещения и Минспорт будут развивать школьные спортивные лиги

ТУЛА, 19 мая - РИА Новости. Минпросвещения и Минспорт России заключили межведомственное соглашение о координации работы школьных спортивных лиг, передает корреспондент РИА Новости.
В Тульской области проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры.
"Мы с Михаилом Владимировичем (Дягтеревым - ред.), министром спорта, подписали соответствующее соглашение для общей координации, в том числе и соревновательных мероприятий, и проведения дополнительных занятий в школах", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов журналистам.
Школьные спортивные лиги направлены на развитие школьного спорта, популяризацию здорового образа жизни и выявление талантливых юных спортсменов.