МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Установление контроля над Волоховкой дало возможность армии России взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта, отметили в ведомстве. ВСУ даже с привлечением двух дополнительных групп штурмовиков все равно не смогли удержать населенный пункт.

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 368 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 990 единиц специальной военной автомобильной техники.

Уукраинские БПЛА полетят с Балтии

Киевские власти нацелены всеми силами демонстрировать своим покровителям в Европе сохранение "боевого потенциала" ВСУ, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Так, по данным СВР, командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Они планируют запускать беспилотники в сторону России с территории стран Балтии, что сократит время их подлета до целей и повысит эффективность террористических атак.

Вместе с тем, в СВР напомнили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.

Залет

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что эстонская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила над территорией страны дрон, вероятно, украинский, сообщает во вторник портал Delfi. Позднее он заявил, что Украина признала, что над территорией Эстонии был сбит ее дрон.

Минобороны Эстонии заявило Киеву в связи со сбитым над страной украинским БПЛА, что не разрешало использовать свое воздушное пространство, передает агентство Рейтер.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что после атак Киева Прибалтийские страны могли бы применить против Украины пятую статью НАТО.

Отчет генинспектора Пентагона

Генеральный инспектор Пентагона объяснил американским законодателям, что договоренность по украинскому урегулированию еще не достигнута, потому что Владимир Зеленский не идет на встречу в вопросе территорий. Тем временем, по его словам, количество призывников на Украине сокращается, подготовка в войсках вызывает проблемы.

Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство над ВСУ, говорится в новом докладе специального генерального инспектора Пентагона, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно тому же докладу, удары ВСУ по российской территории не нанесли ощутимого ущерба военному потенциалу России

Обстрел ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) постоянно напряженная из-за атак украинских боевиков, в результате которых в последние месяцы гибнут люди, сообщил РИА Новости директор станции Юрий Черничук.

Атаки ВСУ на ЗАЭС и прилегающую территорию являются терроризмом, это создает риски для критической гражданской инфраструктуры и ядерной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

Повреждений на территории ЗАЭС из-за ночной атаки ВСУ на Энергодар нет, станция работает в нормальном режиме, все технологические параметры контролируются, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Профильные службы работают в усиленном режиме для устранения последствий массированной атаки ВСУ на Энергодар, заявил мэр города Максим Пухов. Он назвал подлой тактикой ночную атаку ВСУ на город с целью психологического давления на жителей.

Росатом " будет "бить во все колокола" и в контактах с МАГАТЭ , и с партнерами в ЕС о том, что ВСУ своими действиями на ЗАЭС играет с огнем, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев

По его словам, "Росатом" проинформировал МАГАТЭ о последствиях обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ.

Новости с ЛБС

Украинский солдат Андрей Лыло рассказал РИА Новости, что сдался в плен российскому дрону в Днепропетровской области

Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным "Дикий" рассказали РИА Новости, как его отряд обнаружил наступление через кладбище 3 тысяч украинских боевиков, после чего встретил их огнем из пулеметов и гранатометов, заставив ВСУ остановить движение.

Более 20 украинских трофейных тяжелых дронов типа "Баба-Яга" применяются ВС РФ по позициям боевиков ВСУ в оккупированном Киевом Херсоне , сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Амур".

Российского бойца на добропольском направлении от части осколочных ранений спасла аптечка, которую он носил с собой, рассказал водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным "Герц".

Подразделения противовоздушной обороны 61-й гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск "Центр" за месяц уничтожили более 150 беспилотников ВСУ на добропольском направлении, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Сармат".

Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР , сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике.

Подлость ВСУ

Московскую область. Более 30 мирных жителей России погибли от атак ВСУ за неделю с 11 по 17 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Также по его информации ВСУ на неделе с 11 по 17 мая совершили самую масштабную атаку БПЛА на Москву

ВСУ по ошибке уничтожили в районе Константиновки машину украинских волонтеров и попытались это скрыть, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко

Отправленных под Сумы солдат ВСУ из 160-й бригады предупредили, что никто не выживет, и взяли у всех ДНК, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.