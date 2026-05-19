БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Расчеты 152-мм пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю поразили около 10 артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший командир батареи с позывным "Лопасня".

По его словам, дальность стрельбы и высокая точность "Гиацинта" позволяют эффективно работать по артиллерии противника.

Офицер отметил, что чем больше вражеских орудий выводится из строя, тем безопаснее становится для российских подразделений на переднем крае. Он добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска беспилотников ВСУ способствует более безопасному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов в Харьковской области.