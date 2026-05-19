Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили десять орудий ВСУ под Харьковом
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 19.05.2026
Артиллеристы "Севера" за неделю уничтожили десять орудий ВСУ под Харьковом

  • Расчеты 152-мм пушек «Гиацинт-Б» 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю поразили около 10 артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области.
  • Офицер отметил, что чем больше вражеских орудий выводится из строя, тем безопаснее становится для российских подразделений на переднем крае.
  • Уничтожение точек запуска беспилотников ВСУ способствует более безопасному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Расчеты 152-мм пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю поразили около 10 артиллерийских орудий ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости старший командир батареи с позывным "Лопасня".
По его словам, дальность стрельбы и высокая точность "Гиацинта" позволяют эффективно работать по артиллерии противника.
"Порядка 10 различных артиллерийских орудий боевиков ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек "Гиацинт-Б" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в Харьковской области за неделю", - рассказал военный.
Офицер отметил, что чем больше вражеских орудий выводится из строя, тем безопаснее становится для российских подразделений на переднем крае. Он добавил, что уничтожение расчетов и точек запуска беспилотников ВСУ способствует более безопасному выполнению задач мотострелковыми подразделениями при освобождении населенных пунктов в Харьковской области.
