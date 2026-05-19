Ветеран СВО рассказал о бое с военными ВСУ на кладбище
07:15 19.05.2026 (обновлено: 16:38 19.05.2026)
Ветеран СВО рассказал о бое с военными ВСУ на кладбище

РИА Новости: отряд ВС РФ остановил продвижение военных ВСУ по кладбищу

  • Ветеран СВО Александр Алейкин с позывным «Дикий» рассказал о бое с военными ВСУ.
  • Отряд Алейкина обнаружил наступление через кладбище трех тысяч украинских боевиков и встретил их огнем из пулеметов и гранатометов.
  • По словам Алейкина, численность его отряда была значительно меньше численности наступающих солдат ВСУ, но они показали силу и заставили противника остановить движение.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ветеран спецоперации Александр Алейкин с позывным "Дикий" рассказали РИА Новости, как его отряд обнаружил наступление через кладбище 3 тысяч украинских боевиков, после чего встретил их огнем из пулеметов и гранатометов, заставив ВСУ остановить движение.
"Ночью слышим шорох. Диверсионно-разведывательная группа нападает с Харькова, 3 тысячи боевиков ВСУ зашли через кладбище. Мы сразу же ставим два-три пулемета, пять АГС-17 и начинаем "поливать", просто "закошмарили" всех украинских боевиков. Не знаю сколько "положили", мы туда не пошли", - сказал Алейкин.
Он не уточнил место и время произошедших событий, при этом численность отряда "Дикого" была значительно меньше численности наступающих солдат ВСУ.
"Если бы они знали сколько нас было, то они бы просто вырезали нас в течение пары часов. Но мы показали силу и что нас много", - подытожил ветеран спецоперации.
