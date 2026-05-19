Бойцы "Севера" с начала мая уничтожили более 90 БПЛА ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 90 БПЛА самолетного типа ВСУ, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11 АК с позывным "Карта".

По словам военного, боевое дежурство ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения засекают цель еще на подлете к государственной границе, определяя его маршрут следования, тип и скорость. Современное техническое обеспечение подразделений позволяет вовремя определить положение и расстояние до БПЛА, подчеркнул "Карта".