Бойцы "Севера" с начала мая уничтожили более 90 БПЛА ВСУ под Харьковом
07:03 19.05.2026
Бойцы "Севера" с начала мая уничтожили более 90 БПЛА ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала мая уничтожили более 90 БПЛА самолетного типа ВСУ в Харьковской области.
  • Боевое дежурство ведется круглосуточно, современное техническое обеспечение позволяет вовремя определить положение и расстояние до БПЛА.
  • Для ликвидации воздушной угрозы используются дроны-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.
БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 90 БПЛА самолетного типа ВСУ, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения 11 АК с позывным "Карта".
"Расчетами противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая было уничтожено более 90 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области", - рассказал собеседник агентства.
По словам военного, боевое дежурство ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и пункты воздушного наблюдения засекают цель еще на подлете к государственной границе, определяя его маршрут следования, тип и скорость. Современное техническое обеспечение подразделений позволяет вовремя определить положение и расстояние до БПЛА, подчеркнул "Карта".
"Ликвидация воздушной угрозы и огневое поражение наносится с помощью дронов-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексов противовоздушной обороны и мобильных огневых групп", - отметил собеседник.
