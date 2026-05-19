ВС России применяют более 20 трофейных БПЛА "Баба-Яга" по ВСУ в Херсоне

Краткий пересказ от РИА ИИ ВС РФ применяют более 20 трофейных украинских дронов типа «Баба-Яга» в Херсоне.

Трофейные беспилотники используются для поражения тыловых участков, включая пункты управления, дороги и укрепления.

Бойцы 18-й армии усовершенствовали трофейные дроны, добившись стабильности полета и улучшив алгоритмы их программного обеспечения.

ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Более 20 украинских трофейных тяжелых дронов типа "Баба-Яга" применяются ВС РФ по позициям боевиков ВСУ в оккупированном Киевом Херсоне, сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группиовки войск "Днепр" с позывным "Амур".

Как отметил собеседник агентства, трофейные беспилотники применяются для поражения тыловых участков Херсона , в том числе пунктов управления беспилотных систем противника, дорог и укреплений.

"Восстановлено уже более 20, сейчас в данный момент (здесь - ред.) находится 15 штук…. Применяем мы их в качестве… поражения целей сбросами… Укрепы, укрепления, бетонированные подвалы, блиндажи, то есть мы поражаем их тяжелыми сбросами, тяжелыми боеприпасами, которые не доставить маленькими FPV-шками", - сказал РИА Новости военнослужащий войск беспилотных систем "Днепра" с позывным "Амур".

Собеседник агентства пояснил, что в полевой мастерской БПЛА 18-й армии бойцы, работая с трофейными дронами противника, научились добиваться от них стабильности полета, усовершенствовали алгоритмы их программного обеспечения и навигационных каналов управления.