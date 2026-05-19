ВС России применяют более 20 трофейных БПЛА "Баба-Яга" по ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 19.05.2026
06:44 19.05.2026
ВС России применяют более 20 трофейных БПЛА "Баба-Яга" по ВСУ в Херсоне

Бойцы "Днепра" применяют более 20 трофейных БПЛА "Баба-Яга" по ВСУ в Херсоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ применяют более 20 трофейных украинских дронов типа «Баба-Яга» в Херсоне.
  • Трофейные беспилотники используются для поражения тыловых участков, включая пункты управления, дороги и укрепления.
  • Бойцы 18-й армии усовершенствовали трофейные дроны, добившись стабильности полета и улучшив алгоритмы их программного обеспечения.
ГЕНИЧЕСК, 19 мая - РИА Новости. Более 20 украинских трофейных тяжелых дронов типа "Баба-Яга" применяются ВС РФ по позициям боевиков ВСУ в оккупированном Киевом Херсоне, сообщил РИА Новости военнослужащий 18-й общевойсковой армии группиовки войск "Днепр" с позывным "Амур".
Как отметил собеседник агентства, трофейные беспилотники применяются для поражения тыловых участков Херсона, в том числе пунктов управления беспилотных систем противника, дорог и укреплений.
"Восстановлено уже более 20, сейчас в данный момент (здесь - ред.) находится 15 штук…. Применяем мы их в качестве… поражения целей сбросами… Укрепы, укрепления, бетонированные подвалы, блиндажи, то есть мы поражаем их тяжелыми сбросами, тяжелыми боеприпасами, которые не доставить маленькими FPV-шками", - сказал РИА Новости военнослужащий войск беспилотных систем "Днепра" с позывным "Амур".
Собеседник агентства пояснил, что в полевой мастерской БПЛА 18-й армии бойцы, работая с трофейными дронами противника, научились добиваться от них стабильности полета, усовершенствовали алгоритмы их программного обеспечения и навигационных каналов управления.
"Я думаю, (противнику это все - ред.) не нравится, но он нам не скажет", - пошутил боец.
