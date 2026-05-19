Дроны "Севера" уничтожили дивизионную пушку ВСУ в Сумской области

Командир взвода БПЛА "Севера" с позывным "Заря" сообщил, что подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боевого соприкосновения и организовать полноценную оборону

КУРСК, 19 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил огневую позицию артиллерийского орудия Д-44 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Заря".

"Огневая позиция артиллерийского орудия Д-44 ВСУ была обнаружена (в Сумской области - ред.) средствами воздушной разведки. Данные об обнаруженной цели передали расчету ударного FPV-дрона, после чего цель уничтожили", - рассказал агентству командир взвода БПЛА "Севера" с позывным "Заря".

Он добавил, что специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника.