Военные "Севера" срывают доставки грузов на позиции ВСУ в Сумской области

КУРСК, 19 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" за неделю уничтожил десять наземных робототехнических комплексов ВСУ, что нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Вектор".
"В течение последней недели наш взвод беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Север" успешно нейтрализовал десять наземных робототехнических комплексов ВСУ. Это существенно нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области", - сообщил агентству "Вектор".