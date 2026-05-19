Военные "Севера" срывают доставки грузов на позиции ВСУ в Сумской области

КУРСК, 19 мая - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" за неделю уничтожил десять наземных робототехнических комплексов ВСУ, что нарушило логистические операции противника по доставке грузов и личного состава в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Вектор".