Бойцы "Севера" уничтожили скопление техники ВСУ в Сумской области

КУРСК, 19 мая - РИА Новости. Расчет самоходного артиллерийского орудия 2С3 "Акация" группировки войск "Север" уничтожил скопление автомобильной техники ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Клен"

"Техника противника была обнаружена расчетом разведывательного БПЛА подразделения войск беспилотных систем в ходе осмотра мест где предположительно мог находиться противник. Координаты цели были незамедлительно переданы командиру батареи САУ", - рассказал "Клен".