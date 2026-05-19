05:06 19.05.2026
Операторы дронов "Южной" группировки поразили 37 блиндажей ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие «Южной» группировки войск поразили 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.
  • Также были уничтожены четыре антенны связи и БПЛА, шесть спутниковых терминалов Starlink, семь наземных робототехнических комплексов, а также сбиты 10 беспилотников противника.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Военнослужащие войск беспилотных систем российской "Южной" группировки войск поразили за прошедшие сутки 37 блиндажей и укрытий с украинскими боевиками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях… поражены восемь пунктов управления БПЛА, а также 37 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ", - сказал Астафьев.
Кроме того, по его словам, были уничтожены четыре антенны связи и БПЛА, шесть спутниковых терминалов Starlink, семь наземных робототехнических комплексов, а также сбиты 10 беспилотников противника.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
