Бойцы "Южной" группировки поразили 37 блиндажей ВСУ

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Военнослужащие войск беспилотных систем российской "Южной" группировки войск поразили за прошедшие сутки 37 блиндажей и укрытий с украинскими боевиками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Кроме того, по его словам, были уничтожены четыре антенны связи и БПЛА, шесть спутниковых терминалов Starlink, семь наземных робототехнических комплексов, а также сбиты 10 беспилотников противника.