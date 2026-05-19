Российского бойца спасла от ранений аптечка

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российского бойца на добропольском направлении от части осколочных ранений спасла аптечка, которую он носил с собой, рассказал водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным "Герц".

В ведомстве рассказали, что военные медики передовой медицинской группы 177-го полка круглосуточно оказывают помощь раненым бойцам на линии боевого соприкосновения на добропольском направлении. Благодаря профессионализму и опыту они спасли жизни многим бойцам, которые после восстановления вернулись в строй и продолжают выполнять поставленные боевые задачи.