Российского бойца спасла от ранений аптечка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российского бойца на добропольском направлении спасла от осколочных ранений аптечка.
- Большую часть осколков приняла на себя аптечка, которую боец носил с собой.
- Военные медики передовой медицинской группы 177-го полка спасли жизни многим раненым бойцам.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российского бойца на добропольском направлении от части осколочных ранений спасла аптечка, которую он носил с собой, рассказал водитель группы снабжения и эвакуации 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным "Герц".
"Мина распространенная, они (ВСУ, - ред.) ее кидают постоянно. Осколки пришли, в основном, вот его аптечка и спасла - пришли в аптечку, большая часть, броня тоже. А так бы да. Так что аптечка спасает в любых случаях", - сказал "Герц" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что военные медики передовой медицинской группы 177-го полка круглосуточно оказывают помощь раненым бойцам на линии боевого соприкосновения на добропольском направлении. Благодаря профессионализму и опыту они спасли жизни многим бойцам, которые после восстановления вернулись в строй и продолжают выполнять поставленные боевые задачи.