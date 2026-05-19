Бойцы "Днепра" навели артиллерию на пункт управления дронами ВСУ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Скат-350М" группировки войск "Днепр" навел артиллерию на пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач на правобережной части Херсонской области, контролируемой украинскими формированиями, расчет беспилотного летательного аппарата "Скат-350М" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружил скрытый пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, операторы БПЛА зафиксировали активность вражеских дронов и установили точные координаты командного объекта. Полученные данные были оперативно переданы на командный пункт, решение на огневое поражение было принято незамедлительно.
Кроме того, для уничтожения цели артиллеристы применили буксируемую 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б". Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен вместе с обслуживающим персоналом.
"Хороший самолет... Мы спокойно летаем два с половиной часа... Присутствует датчик от FPV, то есть можно залететь на сторону врага, включить настройки, и, если враг попытается сбить самолет, можно увести его на безопасное расстояние", - сказал старший оператор расчета с позывным "Шмель", чьи слова приводятся в сообщении.
