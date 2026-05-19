Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" навели артиллерию на пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.05.2026
Бойцы "Днепра" навели артиллерию на пункт управления дронами ВСУ

Расчет БПЛА "Днепра" навел артиллерию на пункт управления дронами ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА «Скат-350М» группировки войск «Днепр» обнаружил скрытый пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области.
  • Операторы БПЛА зафиксировали активность вражеских дронов и передали точные координаты командного объекта.
  • Артиллеристы применили буксируемую 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ вместе с обслуживающим персоналом.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Скат-350М" группировки войск "Днепр" навел артиллерию на пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач на правобережной части Херсонской области, контролируемой украинскими формированиями, расчет беспилотного летательного аппарата "Скат-350М" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обнаружил скрытый пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, операторы БПЛА зафиксировали активность вражеских дронов и установили точные координаты командного объекта. Полученные данные были оперативно переданы на командный пункт, решение на огневое поражение было принято незамедлительно.
Кроме того, для уничтожения цели артиллеристы применили буксируемую 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б". Пункт управления БПЛА ВСУ уничтожен вместе с обслуживающим персоналом.
"Хороший самолет... Мы спокойно летаем два с половиной часа... Присутствует датчик от FPV, то есть можно залететь на сторону врага, включить настройки, и, если враг попытается сбить самолет, можно увести его на безопасное расстояние", - сказал старший оператор расчета с позывным "Шмель", чьи слова приводятся в сообщении.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Боевик ВСУ сдался в плен российскому дрону
Вчера, 04:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала