Боец ВС России в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и прогнал еще двоих
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 19.05.2026
Боец ВС России в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и прогнал еще двоих

Боец Мастенков в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и прогнал еще двоих

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский боец Константин Мастенков в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и заставил бежать еще двоих.
  • Мастенков использовал особенности рельефа местности и подствольный гранатомет для уничтожения вражеской группы.
  • Несмотря на полученное ранение, Мастенков отказался от эвакуации и продолжил выполнять боевую задачу.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский боец Константин Мастенков в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и заставил бежать еще двоих, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа Мастенкова должна была удержать опорный пункт в лесополосе на одном из важных тактических направлений. Боец во время ночного дежурства с помощью прибора ночного видения обнаружил приближающуюся группу противника. Он доложил командиру и получил приказ уничтожить противника.
"Мастенков, используя особенности рельефа местности, скрытно подобрался к вражеской группе и произвел выстрел из подствольного гранатомета, уничтожив двух боевиков. Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин уничтожил еще одного военнослужащего ВСУ, заставив других отступить", - говорится в сообщении.
В ходе боя российский военнослужащий получил ранение, но проявил стойкость и отказался от эвакуации. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил выполнять боевую задачу в составе штурмовой группы, рассказали в ведомстве.
Благодаря мужественным действиям Мастенкова атака противника была успешно отражена, а занятый рубеж удержан без потерь среди личного состава, отметили в МО РФ.
