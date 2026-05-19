Боец ВС России в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и прогнал еще двоих

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский боец Константин Мастенков в одиночку уничтожил трех боевиков ВСУ и заставил бежать еще двоих, сообщили в Минобороны РФ.

Штурмовая группа Мастенкова должна была удержать опорный пункт в лесополосе на одном из важных тактических направлений. Боец во время ночного дежурства с помощью прибора ночного видения обнаружил приближающуюся группу противника. Он доложил командиру и получил приказ уничтожить противника.

"Мастенков, используя особенности рельефа местности, скрытно подобрался к вражеской группе и произвел выстрел из подствольного гранатомета, уничтожив двух боевиков. Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин уничтожил еще одного военнослужащего ВСУ , заставив других отступить", - говорится в сообщении.

В ходе боя российский военнослужащий получил ранение, но проявил стойкость и отказался от эвакуации. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил выполнять боевую задачу в составе штурмовой группы, рассказали в ведомстве.